«Никогда в жизни не менял столько футболок!» Лоренцо Музетти — об условиях в Шанхае
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) после выхода в 1/8 финала. В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Условия вечером очень медленные, сложно играть выигрышные удары: я чувствовал, что должен повысить свой уровень во время матча, и этим больше всего горжусь сегодня. В этом году мне удаётся лучше играть на этом покрытии, но никогда не было такой высокой влажности, и мячи становятся всё тяжелее. Никогда в жизни не менял столько футболок! Кажется, что после 40 минут игры ты уже принял душ», — сказал Музетти в интервью на корте.
