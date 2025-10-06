Скидки
«Никогда в жизни не менял столько футболок!» Лоренцо Музетти — об условиях в Шанхае

«Никогда в жизни не менял столько футболок!» Лоренцо Музетти — об условиях в Шанхае
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) после выхода в 1/8 финала. В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Условия вечером очень медленные, сложно играть выигрышные удары: я чувствовал, что должен повысить свой уровень во время матча, и этим больше всего горжусь сегодня. В этом году мне удаётся лучше играть на этом покрытии, но никогда не было такой высокой влажности, и мячи становятся всё тяжелее. Никогда в жизни не менял столько футболок! Кажется, что после 40 минут игры ты уже принял душ», — сказал Музетти в интервью на корте.

