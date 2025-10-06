Скидки
Радукану: хочу подавать на корте хороший пример и сохранять достойное поведение

Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как относится к тому, что многие дети считают её своим кумиром и теннисисткой, которая вдохновляет их на игру в теннис.

«Забавно думать, что я оказала такое влияние. Очень приятно, когда тебе напоминают, что ты вдохновляешь детей играть. Ведь очень легко об этом забыть, потому что ты полностью погружаешься в свой собственный мир. Но для меня это действительно большое достижение — вдохновлять детей, и именно поэтому я хочу подавать на корте хороший пример, сохранять достойное поведение.

Знаю, что некоторые игроки иногда срываются или теряют самообладание, и это неизбежно — бывают моменты, когда ты чувствуешь себя не лучшим образом. Но я всегда напоминаю себе, что нужно сохранять как можно более спокойное лицо, потому что ты никогда не знаешь, кто на тебя смотрит, и не хочешь показывать плохой пример молодому поколению», – приводит слова Радукану Tennis 365.

