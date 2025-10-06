Гауфф — о подаче в Пекине: были моменты, когда она выручала меня из сложных ситуаций

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после поражения в полуфинале на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) заявила, что проблем с подачей у неё становится меньше. Кори проиграла своей соотечественнице Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 2:6.

«Чувствую себя гораздо комфортнее с подачей. Всё ещё учусь новой технике и всему прочему, но мне показалось, что Пекин был для меня хорошим туром в плане подачи. Да, были моменты, когда я могла подать лучше, но в целом не считаю, что подача была для меня каким-то препятствием. А в последнем матче Анисимова хорошо принимала. Процент выигранных очков с первой подачи был очень низким, но я подавала с 200 км/ч, а она возвращала мяч ещё быстрее.

Я стараюсь не воспринимать последний матч как общее впечатление о турнире. Но были моменты, когда подача выручала меня из сложных ситуаций. Думаю, всё идёт в правильном направлении. Это не то, чего я хотела бы достичь, но точно чувствую, что прогресс есть.

Теперь мне просто нужно доверять подаче в ключевые моменты. Да, я всё ещё делаю больше двойных ошибок, чем мне хотелось бы, но гораздо меньше, чем на US Open или до него. Так что да, я хочу, чтобы подача стала настоящим оружием, и в некоторых моментах она им уже является, но хотелось бы, чтобы она была таковой более стабильно», — приводит слова Гауфф Tennis 365.