Мертенс — о встрече с Кудерметовой: было очень жарко, но я продолжала бороться

21-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась своими ощущениями после матча первого круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с россиянкой Полиной Кудерметовой (7:6 (7:5), 6:3).

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 08:00 МСК
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Полина Кудерметова
73
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

— В чём для вас был ключ к победе?
— Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня. Атмосфера была просто замечательная. Конечно, сегодня было очень жарко, и нам пришлось приостанавливать матч. Но я продолжала бороться — очень хотела выиграть. И я очень счастлива вернуться в Ухань.

— Что вы делали во время паузы в матче, чтобы сохранить свой уровень игры?
— Мне нужно было снизить температуру тела — много льда, массаж со льдом, холодный душ. Немного поела, чуть-чуть отдохнула, конечно. А потом снова размялась, чтобы выйти на корт, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и хорваткой Донной Векич.

