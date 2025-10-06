Мертенс — о встрече с Кудерметовой: было очень жарко, но я продолжала бороться

21-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась своими ощущениями после матча первого круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с россиянкой Полиной Кудерметовой (7:6 (7:5), 6:3).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— В чём для вас был ключ к победе?
— Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня. Атмосфера была просто замечательная. Конечно, сегодня было очень жарко, и нам пришлось приостанавливать матч. Но я продолжала бороться — очень хотела выиграть. И я очень счастлива вернуться в Ухань.
— Что вы делали во время паузы в матче, чтобы сохранить свой уровень игры?
— Мне нужно было снизить температуру тела — много льда, массаж со льдом, холодный душ. Немного поела, чуть-чуть отдохнула, конечно. А потом снова размялась, чтобы выйти на корт, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и хорваткой Донной Векич.
- 6 октября 2025
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06
-
09:56
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
00:50
-
00:24
-
00:12
- 5 октября 2025
-
23:56