Фото: Легечка пришёл на матч Зверева и Риндеркнеша в Шанхае. Он сыграет с победителем

19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка посетил матч третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева и француза Артура Риндеркнеша (54-й в рейтинге) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Чех сыграет с победителем встречи в 1/8 финала.

Фото: Скриншот из трансляции

Первый сет забрал Зверев со счётом 6:4. Во втором сильнее оказался Риндеркнеш — 6:3. На момент написания новости теннисисты играют в решающем сете.

Иржи Легечка в третьем круге соревнований обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (24-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.