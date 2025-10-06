Фото: Легечка пришёл на матч Зверева и Риндеркнеша в Шанхае. Он сыграет с победителем
19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка посетил матч третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева и француза Артура Риндеркнеша (54-й в рейтинге) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Чех сыграет с победителем встречи в 1/8 финала.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Фото: Скриншот из трансляции
Первый сет забрал Зверев со счётом 6:4. Во втором сильнее оказался Риндеркнеш — 6:3. На момент написания новости теннисисты играют в решающем сете.
Иржи Легечка в третьем круге соревнований обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (24-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
Комментарии
