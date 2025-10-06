Скидки
«Мячи как боулинговые шары». Грикспор — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае

31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о погодных условиях во время матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае. Грикспор встречался с итальянцем Янником Синнером, по ходу третьего сета матча Синнер снялся с из-за судорог при счёте 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 в пользу представителя Нидерландов.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Корт и сами мячи — невероятно медленные. Мячи как боулинговые шары — такие большие, особенно вечером.

После нескольких геймов, когда они становятся изношеннее, сделать что-то действительно сложно. Хотя мы оба умеем пробивать по мячу и через корт, вечером это сделать крайне тяжело», – приводит слова Грикспора The Tennis Gazette.

В 1/8 финала престижных хардовых соревнований в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).

Грикспор — после победы над Синнером: я снова доказал, что могу соревноваться с лучшими
