«Мячи как боулинговые шары». Грикспор — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае

31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о погодных условиях во время матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае. Грикспор встречался с итальянцем Янником Синнером, по ходу третьего сета матча Синнер снялся с из-за судорог при счёте 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 в пользу представителя Нидерландов.

«Корт и сами мячи — невероятно медленные. Мячи как боулинговые шары — такие большие, особенно вечером.

После нескольких геймов, когда они становятся изношеннее, сделать что-то действительно сложно. Хотя мы оба умеем пробивать по мячу и через корт, вечером это сделать крайне тяжело», – приводит слова Грикспора The Tennis Gazette.

В 1/8 финала престижных хардовых соревнований в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).