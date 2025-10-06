Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Артур Риндеркнеш, результат матча 6 октября, счёт 1:2, 3-й круг турнира в Шанхае

Александр Зверев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае, уступив Риндеркнешу
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он уступил французу Артуру Риндеркнешу (54-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Артур Риндеркеш поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой (19-й в рейтинге).

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
