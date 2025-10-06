Лёнер Тьен вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае, где может сыграть с Медведевым
36-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он одолел британца Кэмерона Норри (33-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 14:15 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кэмерон Норри
К. Норри
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Тьен четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Норри три эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В четвёртом круге соревнований в Шанхае Лёнер Тьен сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 16) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18).
