Панатта — о снятии Синнера в Шанхае: условия игры были жесточайшими

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался об условиях, в которых проводил свой матч на «Мастерсе» в Шанхае итальянец Янник Синнер, которому пришлось сняться из-за судорог с поединка третьего круга с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 в пользу Грикспора.

«Нужно говорить о поражении Синнера — ведь это редкость, он почти никогда не проигрывает и всегда выходит в финалы. Но на этот раз он проиграл не сопернику, а физической проблеме, вполне естественной, потому что условия игры в Шанхае были жесточайшими. Я видел, что он был очень измотан, но не только он — все игроки. Были снятия, обмороки… Температура 36-37 градусов, и при этом играют на открытом воздухе, а не под крышей. Влажность 95%, уровень загрязнения 84% — показатели, при которых спорт вообще не рекомендуется. Естественно, что игроки жалуются. Однако когда ты выступаешь по всему миру, на всех континентах, такое может случиться.

Когда играешь на всех континентах, встречаешь разные условия. Многие игроки жалуются, что играют слишком много. Но ведь несложно решить — не ехать в Шанхай, просто не едешь. Конечно, их отчасти обязывают выступать на «Мастерсах-1000», однако если твоё тело требует отдыха или такие условия тебе не подходят, нужно понимать, что лучше не участвовать. Тем более что это может быть опасно», – приводит слова Панатты Tuttosport.