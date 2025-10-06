«Мне везёт против него». Риндеркнеш — о второй победе над Зверевым в сезоне

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт — 2:6, 6:3, 6:2.

«На Уимблдоне у меня была первая победа над игроком из топ-5 на турнире «Большого шлема» — над Сашей, и вот это повторилось. Думаю, мне везёт против него и я могу показывать свой лучший теннис. Чтобы выиграть у такого игрока, как Саша, который много лет держится на третьем месте, очень стабильный и сильный теннисист, мне нужно играть на своём лучшем уровне. Очень доволен», — приводит слова Риндеркнеша официальный сайт ATP.

Ранее Риндеркнеш оказался сильнее Зверева в первом круге Уимблдона-2025 (7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4).