Каспер Рууд рассказал, на каком турнире он планирует сыграть после снятия с Шанхая
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что, несмотря на снятие с «Мастерса» в Шанхае, он планирует принять участие в турнире АТР-250 в Стокгольме (Швеция). Рууд снялся с матча второго круга «Мастерса» в Шанхае с бельгийцем Зизу Бергсом при счёте 6:3, 5:7, 1:4.
«Тяжело сниматься с турнира в Шанхае. Но иногда тело говорит «стоп». Я быстро восстановлюсь. Увидимся на следующей неделе в Стокгольме», – написал Рууд на своей странице в социальных сетях.
Турнир в Стокгольме пройдёт с 13 по 19 октября. Действующим победителем турнира является американский теннисист Томми Пол. В прошлогоднем финале турнира обыграл болгарского теннисистка Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.
