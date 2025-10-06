«Это будет очень важно». Музетти — о возможном попадании на Итоговый турнир ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) поделился своим настроем на возможное попадание в число участников Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт в ноябре в Турине.
«Я не могу жаловаться на эти медленные условия [в Шанхае]. Мне они определённо нравятся, и я думаю, что нужно быть настоящим бойцом и находиться в отличной физической форме, чтобы побеждать в таких матчах.
Турин? Определённо, следующий матч с Оже-Альяссимом… Он один из тех, на кого я должен равняться, но пока он немного далёк от меня и де Минора, с которым мы находимся очень близко.
Феликс же играет очень хорошо и отлично завершает сезон. Думаю, следующий поединок станет хорошей возможностью для Турина заявить о себе. Я не хочу себя перегружать, но знаю, что это будет очень важно», — приводит слова Музетти итальянский журналист Джованни Пелаццо.
В 1/16 финала турнира в Шанхае Музетти обыграл своего соотечественника Лучано Дардери. В 1/8 турнира он встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
- 6 октября 2025
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:55
-
16:47
-
16:25
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06