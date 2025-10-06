«Это будет очень важно». Музетти — о возможном попадании на Итоговый турнир ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) поделился своим настроем на возможное попадание в число участников Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт в ноябре в Турине.

«Я не могу жаловаться на эти медленные условия [в Шанхае]. Мне они определённо нравятся, и я думаю, что нужно быть настоящим бойцом и находиться в отличной физической форме, чтобы побеждать в таких матчах.

Турин? Определённо, следующий матч с Оже-Альяссимом… Он один из тех, на кого я должен равняться, но пока он немного далёк от меня и де Минора, с которым мы находимся очень близко.

Феликс же играет очень хорошо и отлично завершает сезон. Думаю, следующий поединок станет хорошей возможностью для Турина заявить о себе. Я не хочу себя перегружать, но знаю, что это будет очень важно», — приводит слова Музетти итальянский журналист Джованни Пелаццо.

В 1/16 финала турнира в Шанхае Музетти обыграл своего соотечественника Лучано Дардери. В 1/8 турнира он встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.