Риндеркнеш повторил историческое достижение после второй победы над Зверевым за сезон
Поделиться
54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш стал первым с 1990 года игроком, не входящим в топ-50 мирового рейтинга, которому удалось обыграть представителя топ-3 на турнире «Большого шлема» и «Мастерсе» за один сезон.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Сегодня, 6 октября, француз в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2. Ранее Риндеркнеш оказался сильнее Зверева в первом круге Уимблдона-2025 (7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4).
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:55
-
16:47
-
16:25
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06