Теннис

Риндеркнеш повторил историческое достижение после второй победы над Зверевым за сезон

Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш стал первым с 1990 года игроком, не входящим в топ-50 мирового рейтинга, которому удалось обыграть представителя топ-3 на турнире «Большого шлема» и «Мастерсе» за один сезон.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Сегодня, 6 октября, француз в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2. Ранее Риндеркнеш оказался сильнее Зверева в первом круге Уимблдона-2025 (7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

