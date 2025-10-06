Риндеркнеш повторил историческое достижение после второй победы над Зверевым за сезон

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш стал первым с 1990 года игроком, не входящим в топ-50 мирового рейтинга, которому удалось обыграть представителя топ-3 на турнире «Большого шлема» и «Мастерсе» за один сезон.

Сегодня, 6 октября, француз в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2. Ранее Риндеркнеш оказался сильнее Зверева в первом круге Уимблдона-2025 (7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.