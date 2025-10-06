«Придётся постирать много футболок». Риндеркнеш — после победы над Зверевым
Поделиться
Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира) после победы над третьей ракеткой мира Александром Зверевым прокомментировал условия на турнире в Шанхае. Ранее теннисисты жаловались на высокую влажность воздуха и необходимость часто менять одежду во время матчей.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Это тяжело! Это тяжело для всех. Половина матчей не доходит до конца. Половина матчей заканчивается судорогами.
Мы используем невероятное количество футболок на каждом поединке. К счастью, прачечная здесь работает отлично. Мне придётся много постирать к следующему матчу», — сказал Риндеркнеш в интервью на корте.
В 1/8 финала турнира в Шанхае француз встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:55
-
16:47
-
16:25
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06