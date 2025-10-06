«Придётся постирать много футболок». Риндеркнеш — после победы над Зверевым

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира) после победы над третьей ракеткой мира Александром Зверевым прокомментировал условия на турнире в Шанхае. Ранее теннисисты жаловались на высокую влажность воздуха и необходимость часто менять одежду во время матчей.

«Это тяжело! Это тяжело для всех. Половина матчей не доходит до конца. Половина матчей заканчивается судорогами.

Мы используем невероятное количество футболок на каждом поединке. К счастью, прачечная здесь работает отлично. Мне придётся много постирать к следующему матчу», — сказал Риндеркнеш в интервью на корте.

В 1/8 финала турнира в Шанхае француз встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой.