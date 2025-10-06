Лоренцо Музетти опубликовал пост после победы над Дардери на «Мастерсе» в Шанхае
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти опубликовал пост после выхода в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Отличная битва с хорошим другом Лучано Дардери. Рад выйти в четвёртый круг», — написал Музетти на своей странице в социальных сетях.
За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Итальянец стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:55
-
16:47
-
16:25
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07
-
13:55
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
12:37
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:43
-
11:24
-
11:23
-
10:58
-
10:29
-
10:06