Лоренцо Музетти опубликовал пост после победы над Дардери на «Мастерсе» в Шанхае

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти опубликовал пост после выхода в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

«Отличная битва с хорошим другом Лучано Дардери. Рад выйти в четвёртый круг», — написал Музетти на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Итальянец стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).