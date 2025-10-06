Скидки
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти опубликовал пост после победы над Дардери на «Мастерсе» в Шанхае

Комментарии
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти опубликовал пост после выхода в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Отличная битва с хорошим другом Лучано Дардери. Рад выйти в четвёртый круг», — написал Музетти на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал турнира Лоренцо поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Итальянец стал вторым в этом сезоне по количеству побед на «Мастерсах». На счету Лоренцо 19 побед. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (21).

