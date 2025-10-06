Даниил Медведев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае, где вновь сыграет с Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Медведев выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти. На счету испанца один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сыграет с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.