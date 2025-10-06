Скидки
Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 6 октября 2025, счет 2:0, 3-й круг Мастерса в Шанхае

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае, где вновь сыграет с Тьеном
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Медведев выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти. На счету испанца один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сыграет с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

