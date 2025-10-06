Александрова обыграла канадку Мбоко в матче первого круга турнира в Ухане
Россиянка Екатерина Александрова (11-е место в мировом рейтинге) обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (24-я ракетка мира) в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Во время встречи Александрова подала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Виктория Мбоко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из двух.
В следующем круге турнира в Ухане Александрова сразится с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.
