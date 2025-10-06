Скидки
Александрова обыграла канадку Мбоко в матче первого круга турнира в Ухане

Россиянка Екатерина Александрова (11-е место в мировом рейтинге) обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (24-я ракетка мира) в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Во время встречи Александрова подала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Виктория Мбоко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира в Ухане Александрова сразится с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.

