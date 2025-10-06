Скидки
Даниил Медведев одержал четвёртую победу подряд над игроком из топ-20

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал четвёртую победу подряд над игроком из топ-20.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Сегодня, 6 октября, россиянин вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл 20-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Даниил второй раз за две недели одолел Давидович-Фокину. Ранее он дважды победил третью ракетку мира Александра Зверева (в Галле и Пекине).

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

