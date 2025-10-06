Скидки
Тренер Алькараса Ферреро отреагировал на слухи о том, что у него рак

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро отреагировал на слухи, что он болен раком. Слухи появились на фоне того, что Алькараса на Кубке Лэйвера и на турнире в Токио сопровождал его второй тренер Самюэль Лопес.

«В последние дни ходило много ложной информации и слухов касательно моего здоровья. Говорилось, что я болен раком. Должен внести ясность: это всё полностью неправда.

Помимо того, чтобы опровергнуть эти слухи, мне стоит объяснить моё беспокойство по отношению к такой уязвимой информации, которая рождает много просмотров и кликов. Рак — это тяжёлое заболевание, которое затрагивало и членов моей семьи, и многих других. Публика должна с уважением относиться к этой теме. Я ценю слова поддержки, но я должен призвать к ответственности тех, кто распространяет такую информацию без подтверждения», — написал Ферреро в социальных сетях.

Ферреро является бывшей первой ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата Франции (2003).

