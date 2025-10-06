«Медведев в настроении». Пресс-служба ATP — о победе россиянина

Пресс-служба ATP отреагировала на выход чемпиона US Open — 2021, 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

«Медведев в настроении», — отреагировала пресс-служба ATP на победу Даниила в матче с испанцем.

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сыграет с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.