Фитнес-тренер Рублёва объявил о завершении сотрудничества с теннисистом

Аудио-версия:
Комментарии

Фитнес-тренер Маркос Бордериас объявил о завершении сотрудничества с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым. Он был частью команды игрока с 2023 года.

«Завершаю удивительную главу, полную новых знаний, роста и потрясающего опыта. Благодарен за предоставленную возможность и за всё, что я пережил на этом пути», — написал Бордериас в социальных сетях.

Фото: из личного архива специалиста

Ранее Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в матче одиночного разряда на турнирах ATP. 4 октября он проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) японцу Йосихито Нисиоке (181-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 1:6, 4:6. Неудачная серия поражений Рублёва тянется с четвёртого круга US Open — 2025. Тогда он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Затем последовали поражения от француза Валентина Ройе и итальянца Флавио Коболли.

