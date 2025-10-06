Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 6 октября

Сегодня, 6 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей шестого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), третий круг. Результаты встреч 6 октября:

Камиль Майхшак (Польша) — Алекс де Минор (Австралия, 7) — 1:6, 5:7;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:4, 7:5;

Денис Шаповалов (Канада, 23) — Иржи Легечка (Чехия, 15) — 4:6, 4:6;

Цзюнчэн Шан (Китай, WС) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7, 6:4, 3:6;

Лучано Дардери (Италия, 26) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 5:7, 6:7;

Лёнер Тьен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — 7:6, 6:3;

Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 3:6, 2:6;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Даниил Медведев (Россия, 16) — 3:6, 6:7.