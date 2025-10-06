Скидки
Аманда Анисимова снялась с «тысячника» в Ухане

Аманда Анисимова снялась с «тысячника» в Ухане
Американская теннисистка Аманда Анисимова (четвёртое место в мировом рейтинге) снялась с турнира категории WTA-1000, который проходит с 4 по 12 октября в Ухане (Китай). Причиной отсутствия американки на турнире стала травма левой икроножной мышцы.

Анисимова стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Пекине. Она обыграла в финале соотечественницу Кори Гауфф, являющуюся третьей ракеткой мира. После финала турнира в Пекине Анисимова признавалась, что наиболее сильные боли в стопе она начала чувствовать в третьем круге. Накануне Открытого чемпионата Китая Анисимовой удалили зуб мудрости, что также повлияло на её самочувствие.

Анисимова планирует выступить на турнире категории WTA-500 в Нинбо, который начнётся 13 октября. Её место в основной сетке турнира в Ухане займёт американка Ива Йович.

