Даниил Медведев покритиковал себя после победы над Давидович-Фокиной в Шанхае

Даниил Медведев покритиковал себя после победы над Давидович-Фокиной в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев с самокритикой прокомментировал свою победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Во втором сете мне не особо нравилось, потому что, скажем так, немножко играл не так, как хотелось бы. Тяжело было физически. И некоторые были маленькие моменты, где я, может быть, хотел даже не то что прям в атаку пойти, но чуть-чуть сильнее сыграть, чтобы не давать ему атаковать. И у меня не получалось. У меня мяч не летел уже так, как в первом сете.

В первом сете я, в принципе, ему не давал возможности атаковать, а во втором у меня это не всегда получалось, но я рад победить, и, в принципе, картина игры мне сейчас нравится, поэтому надеюсь, что в следующем круге смогу сыграть ещё лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев одержал четвёртую победу подряд над игроком из топ-20
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
