Даниил Медведев покритиковал себя после победы над Давидович-Фокиной в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев с самокритикой прокомментировал свою победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае.
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
«Во втором сете мне не особо нравилось, потому что, скажем так, немножко играл не так, как хотелось бы. Тяжело было физически. И некоторые были маленькие моменты, где я, может быть, хотел даже не то что прям в атаку пойти, но чуть-чуть сильнее сыграть, чтобы не давать ему атаковать. И у меня не получалось. У меня мяч не летел уже так, как в первом сете.
В первом сете я, в принципе, ему не давал возможности атаковать, а во втором у меня это не всегда получалось, но я рад победить, и, в принципе, картина игры мне сейчас нравится, поэтому надеюсь, что в следующем круге смогу сыграть ещё лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!».
