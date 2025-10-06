Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: главное — победа, а уже как — это не всегда важно

Даниил Медведев: главное — победа, а уже как — это не всегда важно
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Так лихо начал. Почему завёл себя так? Было ощущение, что ты настолько в фокусе, в контроле, минимум эмоций и максимум дела.
— Не, я просто сейчас хорошо играю, я с ним и в Пекине примерно так же играл, вёл всю игру. И я говорю, именно поэтому во втором сете немножко было обидно. Были моменты, где я мог чуть-чуть лучше сыграть, и у меня не получалось, может быть, 2% силы мячу добавить из-за просто усталости. Но, опять же, как я и говорю, главное – победа, а уже как – это не всегда важно, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

Материалы по теме
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android