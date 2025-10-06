Даниил Медведев: главное — победа, а уже как — это не всегда важно

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае.
— Так лихо начал. Почему завёл себя так? Было ощущение, что ты настолько в фокусе, в контроле, минимум эмоций и максимум дела.
— Не, я просто сейчас хорошо играю, я с ним и в Пекине примерно так же играл, вёл всю игру. И я говорю, именно поэтому во втором сете немножко было обидно. Были моменты, где я мог чуть-чуть лучше сыграть, и у меня не получалось, может быть, 2% силы мячу добавить из-за просто усталости. Но, опять же, как я и говорю, главное – победа, а уже как – это не всегда важно, — сказал Медведев в эфире «Больше!».
В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).
