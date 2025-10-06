Скидки
«Мы оба сдохли». Медведев — о тай-брейке в матче с Давидович-Фокиной

Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он и его соперник в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае Алехандро Давидович-Фокина (Испания) тяжело чувствовали себя во время тай-брейка.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я понимал, что тут уже надо играть за каждый розыгрыш. У меня подача перестала идти, а после 1:0 мы оба сдохли. Это был прям жёсткий розыгрыш, было видно, что мы уже оба на пределе, а когда ты на пределе, ты ещё сзади как-то что-то можешь, а вот именно подавать тяжело. И поэтому уже пошли мини-брейки, пошли вторые подачи. Было тяжело. Рад, что смог победить», – сказал Медведев в эфире «Больше!»

