«Мы оба сдохли». Медведев — о тай-брейке в матче с Давидович-Фокиной
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он и его соперник в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае Алехандро Давидович-Фокина (Испания) тяжело чувствовали себя во время тай-брейка.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Я понимал, что тут уже надо играть за каждый розыгрыш. У меня подача перестала идти, а после 1:0 мы оба сдохли. Это был прям жёсткий розыгрыш, было видно, что мы уже оба на пределе, а когда ты на пределе, ты ещё сзади как-то что-то можешь, а вот именно подавать тяжело. И поэтому уже пошли мини-брейки, пошли вторые подачи. Было тяжело. Рад, что смог победить», – сказал Медведев в эфире «Больше!»
