Медведев ответил, за что может похвалить себя в победном матче над Давидович-Фокиной

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае испанца Алехандро Давидович-Фокину, рассказал, за что может похвалить себя в победном матче.

— За что ты себя сегодня можешь похвалить? Выдели, пожалуйста, конкретно три вещи.

— За победу, за подачу – 100%. Не считая тай-брейка, но это не страшно. Главное, что выиграл. Победа. Из-за борьбы, наверное. Потому что всё равно было тяжело, влажно.

Второй сет был тяжелый. И в каком-то смысле, мне кажется, что он немножко его даже вёл, ну плюс он подавал первый, то есть он всё время был впереди, за то, что я боролся до конца за этот сет, это классно, — сказал Медведев в эфире «Больше!»