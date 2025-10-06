Медведев ответил, за что может похвалить себя в победном матче над Давидович-Фокиной
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае испанца Алехандро Давидович-Фокину, рассказал, за что может похвалить себя в победном матче.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Даниил Медведев
Д. Медведев
— За что ты себя сегодня можешь похвалить? Выдели, пожалуйста, конкретно три вещи.
— За победу, за подачу – 100%. Не считая тай-брейка, но это не страшно. Главное, что выиграл. Победа. Из-за борьбы, наверное. Потому что всё равно было тяжело, влажно.
Второй сет был тяжелый. И в каком-то смысле, мне кажется, что он немножко его даже вёл, ну плюс он подавал первый, то есть он всё время был впереди, за то, что я боролся до конца за этот сет, это классно, — сказал Медведев в эфире «Больше!»
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
21:18
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:44
-
19:37
-
19:25
-
19:04
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:55
-
16:47
-
16:25
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:37
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
14:56
-
14:53
-
14:42
-
14:12
-
14:07