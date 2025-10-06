Скидки
Медведев ответил, за что может похвалить себя в победном матче над Давидович-Фокиной

Медведев ответил, за что может похвалить себя в победном матче над Давидович-Фокиной
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае испанца Алехандро Давидович-Фокину, рассказал, за что может похвалить себя в победном матче.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— За что ты себя сегодня можешь похвалить? Выдели, пожалуйста, конкретно три вещи.
— За победу, за подачу – 100%. Не считая тай-брейка, но это не страшно. Главное, что выиграл. Победа. Из-за борьбы, наверное. Потому что всё равно было тяжело, влажно.

Второй сет был тяжелый. И в каком-то смысле, мне кажется, что он немножко его даже вёл, ну плюс он подавал первый, то есть он всё время был впереди, за то, что я боролся до конца за этот сет, это классно, — сказал Медведев в эфире «Больше!»

