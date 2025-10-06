Медведев — об условиях в Шанхае: на большинстве турниров страдаю я, а здесь плохо всем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствует себя тяжело из-за особенностей климата в Шанхае, однако отметил, что они ставят его в общие условия с другими игроками. Ранее теннисисты жаловались на высокую влажность воздуха и необходимость часто менять одежду во время матчей.
В матче 3-го тура на турнире категории «Мастерс» в Шанхае Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.
«Это было непросто ни для меня, ни для него. Но на самом деле мне нравится этот турнир, так как я страдаю, когда на улице выше 28 градусов. Не многие игроки чувствуют себя так же при таких условиях. Им тяжело, когда за окном 33 градуса и при этом есть влажность. Поэтому да, на большинстве турниров я страдаю. А здесь плохо всем. Это меня ставит в общие условия с остальными. Я даже счастлив поэтому. Но играть я мог бы и лучше», — сказал Медведев после матча.
