Медведев — об условиях в Шанхае: на большинстве турниров страдаю я, а здесь плохо всем

Медведев — об условиях в Шанхае: на большинстве турниров страдаю я, а здесь плохо всем
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствует себя тяжело из-за особенностей климата в Шанхае, однако отметил, что они ставят его в общие условия с другими игроками. Ранее теннисисты жаловались на высокую влажность воздуха и необходимость часто менять одежду во время матчей.

В матче 3-го тура на турнире категории «Мастерс» в Шанхае Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:20 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это было непросто ни для меня, ни для него. Но на самом деле мне нравится этот турнир, так как я страдаю, когда на улице выше 28 градусов. Не многие игроки чувствуют себя так же при таких условиях. Им тяжело, когда за окном 33 градуса и при этом есть влажность. Поэтому да, на большинстве турниров я страдаю. А здесь плохо всем. Это меня ставит в общие условия с остальными. Я даже счастлив поэтому. Но играть я мог бы и лучше», — сказал Медведев после матча.

