Определились все участники 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

6 октября в Шанхае (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории «Мастерс». Завершились все матчи третьего круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами участников 1/8 финала турнира.

Теннис. Турнир «Мастерс» в Шанхае (Китай). 1/8 финала: