Определились все участники 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
6 октября в Шанхае (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории «Мастерс». Завершились все матчи третьего круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами участников 1/8 финала турнира.
Теннис. Турнир «Мастерс» в Шанхае (Китай). 1/8 финала:
- Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия);
- Нуну Боржеш (Португалия) — Алекс де Минор (Австралия);
- Артур Риндеркнеш (Франция) — Иржи Легечка (Чехия);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия);
- Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия);
- Хауме Мунар (Испания) — Новак Джокович (Сербия);
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания);
- Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
