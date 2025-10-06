Скидки
Определились все участники 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

6 октября в Шанхае (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории «Мастерс». Завершились все матчи третьего круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами участников 1/8 финала турнира.

Теннис. Турнир «Мастерс» в Шанхае (Китай). 1/8 финала:

  • Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия);
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Иржи Легечка (Чехия);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • Хауме Мунар (Испания) — Новак Джокович (Сербия);
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания);
  • Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
