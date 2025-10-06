Даниил Медведев оставил надпись на камере после прохода в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил надпись на камере после выхода в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: кадр из трансляции

«Лучший город в мире», — написал Медведев на камере.

Сегодня, 6 октября, россиянин вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он одолел 20-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).