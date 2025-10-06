Скидки
Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей 6 октября

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, в Ухане (Китай) прошёл первый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай), первый круг. Результаты встреч 6 октября:

  • Эшлин Крюгер (США) — Хейли Баптист (США) — 6:2, 4:6, 2:6;
  • Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия) — 1:2 (Зигемунд прошла на отказе Ястремской);
  • Камила Осорио (Колумбия) — Мари Боузкова (Чехия) — 3:6, 4:6;
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:3;
  • Катержина Синякова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 6:4;
  • Чжу Линь (Китай) — Майя Джойнт (Австралия) — 5:7, 6:7;
  • Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:7, 2:6;
  • Ольга Данилович (Сербия) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 5:7;
  • Антония Ружич (Хорватия) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:3;
  • Лючия Бронцетти (Италия) — Юань Юэ (Китай) — 6:7, 6:7;
  • Моюка Утидзима (Япония) — Вань Синьюй (Китай) — 6:4, 7:6;
  • Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада) — 6:3, 6:2.
