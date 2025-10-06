Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я ведь не виновата!» Кузнецова поделилась неловкой историей об общественных туалетах

«Я ведь не виновата!» Кузнецова поделилась неловкой историей об общественных туалетах
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова рассказала, что испытывает неловкие чувства, когда случайно заходит в открытую кабинку общественного туалета и встречает в ней человека.

«Мне начинает казаться, что я живу в каком-то параллельном туалетном измерении. Потому что стабильно два раза в неделю я открываю дверь — и там кто-то уже есть. В спортзале, аэропорту, ресторане — неважно. Люди просто забывают закрываться. И это не единичный случай, а закономерность. Два раза в неделю, как по расписанию. Я уже начинаю подозревать, что кто-то решил провести со мной какой-то социальный эксперимент на тему неловкости. Самое странное, я ведь не виновата! Я просто захожу. Но каждый раз чувствую себя как главный герой ситкома, который случайно зашел не туда», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android