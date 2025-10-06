Кузнецова рассказала, в чём ощущает разницу между двумя титулами турниров «Большого шлема»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, номинированная на включение в Международный зал теннисной славы, поделилась, в чём ощущает разницу между двумя своими победами на турнирах «Большого шлема». Она становилась победительницей US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).

— Чем отличались эти два «Шлема»?

— Они были совершенно разные. Один турнир я выиграла в 19 лет. Тогда вообще не понимала, что произошло. Выиграла Большой шлем», думаю: «Ну окей». На следующий день я сыграла пару, финал мы проиграли с Аленой Лиховцевой. Вечером вылетела на Бали и там всю неделю играла одиночку и пару. Выиграла одиночку и сыграла финал пары. В тот же вечер отправилась в Пекин. Слава богу, нас забыли записать на пару. Был момент чуть-чуть выдохнуть. В итоге проиграла финал Серене Уильямс после матчбола. Приехала в Барселону, мне тренер говорит: «Ты вообще понимаешь, что ты сделала историю? Твоё имя — навсегда на кубке US Open». Я думаю: «Ну круто».

— А «Ролан Гаррос»?

— Этот турнир я выиграла после того, как приняла важное для себя решение переехать жить в Россию. Тогда Евгений Кафельников сказал мне: «Не переезжай, ты не сможешь здесь тренироваться и играть. Будет только хуже».

— Потому что нет условий?

— Нет условий, много развлечений, много всего, что может тебя отвлечь. И я была рада опровергнуть это и выиграть, тренируясь в России. Евгений был, с одной стороны, прав. Тут очень сложно создать условия для тренировок. Много расхолаживающих факторов. Но мне так надо было. Я прислушивалась к себе и очень ценю это, — приводит слова Кузнецовой «РИА Новости Спорт».