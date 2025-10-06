Скидки
Лоренцо Музетти отреагировал на снятие Синнера с «Мастерса» в Шанхае

Лоренцо Музетти отреагировал на снятие Синнера с «Мастерса» в Шанхае
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о снятии соотечественника Янника Синнера с «Мастерса» в Шанхае (Китай). Второй номер мирового рейтинга является действующим чемпионом турнира.

«Я не слышал о Синнере с тех пор, как он снялся из-за судорог. Сегодня утром Ваньоцци сказал мне, что Янник уже покинул турнир. Думаю, мы увидим его на Six Kings Slam, а затем снова встретимся на турнире в Вене», — сказал Музетти в интервью для SpazioTennis.

Ранее Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

