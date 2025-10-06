«Всё как-то сложно». Кузнецова сравнила жизнь в Испании и в России

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, являющаяся обладательницей двух титулов турниров «Большого шлема», сравнила условия жизни в Испании с бытом в России.

— Как боролись с чувством ненужности и одиночества за границей?

— Никак. Просто проживала это. Я тогда не думала об этом. У меня была цель — играть в теннис. Только ради этого я туда переехала. Но развития жизни и личности там нет. Москва развивает очень быстро. Ты здесь постоянно общаешься, учишься взаимодействовать с людьми.

— А чем так не нравилась Испания?

— Не то чтобы совсем не нравилась, просто ты никогда не будешь за границей дома, никогда не будешь нужен этим людям. Мне кажется, многие, кто уехал, поняли это. Там всё чужое. Люди не понимают тебя, всё время говорят: «Вы, русские, то, вы, русские, это…». Мы еще хотим всё быстро, привыкли крутиться. Нужно получить паспорт за три дня — найдем связи, придумаем, как это сделать. А там — нет: у нас сиеста, мы не работаем.

Им достаточно среднего. Не зря у них такая безработица сейчас. А у нас все хотят расти. По крайней мере, в мегаполисе все хотят быть быстрее, выше, сильнее. Тут постоянный движ, энергия. Там такого нет. Машину в сервис отдашь, заплатишь втридорога, и тебе ещё через три недели только её починят. Даже стиральную машинку в доме починить — проблема.

Всё как-то сложно. В Москве всё просто: звонок — еда, звонок – такси, звонок — забронировал ресторан. А там ты как белая ворона, — приводит слова Кузнецовой «РИА Новости Спорт».