Соболенко — о турнире в Ухане: надеюсь, смогу снова завоевать этот прекрасный титул

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящий турнир WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Уверена ли я в том, что выиграю в четвёртый раз? Ничего не знаю на этот счёт, но могу заверить вас, что сделаю всё возможное. Надеюсь, смогу снова завоевать этот прекрасный титул», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Ухане Соболенко сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.