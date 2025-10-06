«Я показываю ужасный теннис». Зверев — после поражения от Риндеркнеша

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). В матче за выход в 1/8 финала он уступил французу Артуру Риндеркнешу (54-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

«К сожалению, он не сделал ничего необычного. У меня просто не было уверенности в себе, не было веры в свои удары. Мой год был ужасным. Я показываю ужасный теннис со всех сторон», — приводит слова Зверева Sky Sports.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Артур Риндеркеш поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой (19-й в рейтинге). Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.