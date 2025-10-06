Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 7 октября

Во вторник, 7 октября, пройдёт второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого и второго кругов турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), первый круг. Расписание встреч на 7 октября (время московское):

6:00. Маккартни Кесслер (США) — Жаклин Кристиан (Румыния);

6:00. Наоми Осака (Япония) — Лейла Фернандес (Канада);

6:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Людмила Самсонова (Россия);

6:00. Анастасия Захарова (Россия) — Софья Кенин (США);

7:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анна Калинская (Россия);

7:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США);

7:30. Магдалена Френх (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия);

7:30. Марта Костюк (Украина) — Каролина Мухова (Чехия);

9:00. Эмма Наварро (США) — Чжан Шуай (Китай);

9:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия);

9:30. Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан);

11:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия).

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), второй круг. Расписание встреч на 7 октября (время московское):

14:00. Мари Боузкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша);

15:30. Мирра Андреева (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия).