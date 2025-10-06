Скидки
Зверев заявил, что после Открытого чемпионата Австралии испытывает боль во время матчей

Зверев заявил, что после Открытого чемпионата Австралии испытывает боль во время матчей
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился деталями о своём физическом состоянии после поражения в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). В матче за выход в 1/8 финала он уступил французу Артуру Риндеркнешу (54-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Я просто не останавливаюсь. Это был тяжёлый год в физическом плане. Последний раз, когда я играл в турнире без боли, был Открытый чемпионат Австралии», — приводит слова Зверева Eurosport.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Артур Риндеркнеш поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой (19-й в рейтинге). Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

