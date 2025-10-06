Зверев заявил, что после Открытого чемпионата Австралии испытывает боль во время матчей
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился деталями о своём физическом состоянии после поражения в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). В матче за выход в 1/8 финала он уступил французу Артуру Риндеркнешу (54-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Я просто не останавливаюсь. Это был тяжёлый год в физическом плане. Последний раз, когда я играл в турнире без боли, был Открытый чемпионат Австралии», — приводит слова Зверева Eurosport.
За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Артур Риндеркнеш поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой (19-й в рейтинге). Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
