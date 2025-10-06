Скидки
Теннис

«Условия в Шанхае экстремальные». Музетти оценил свою физическую форму

«Условия в Шанхае экстремальные». Музетти оценил свою физическую форму
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Условия в Шанхае экстремальные: необходимо соблюдать осторожность и избегать обезвоживания. В последние дни жара и влажность повлияли на проведение матчей и привели к многочисленным отказам от участия. Я чувствую себя очень хорошо. Предстоящий день отдыха позволит мне настроить свой режим», — сказал Музетти в интервью для SpazioTennis.

Ранее Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

