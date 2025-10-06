Скидки
«Сложно играть против друга». Музетти — о победе над Дардери

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

«Мы с Дардери одного возраста, знаем друг друга с самого детства. Мы провели вместе много тренировок и турниров. Сложно играть против друга, но, думаю, это был захватывающий матч. Публика получила удовольствие», — сказал Музетти в интервью для SpazioTennis.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

