«Сложно играть против друга». Музетти — о победе над Дардери
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери (29-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Мы с Дардери одного возраста, знаем друг друга с самого детства. Мы провели вместе много тренировок и турниров. Сложно играть против друга, но, думаю, это был захватывающий матч. Публика получила удовольствие», — сказал Музетти в интервью для SpazioTennis.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
