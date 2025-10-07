Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, что новый тренер Томас Юханссон привнёс в его игру

Даниил Медведев рассказал, что новый тренер Томас Юханссон привнёс в его игру
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что новый тренер Томас Юханссон привнёс в его игру.

«Нам просто нужно было что-то изменить. Это просто смена обстановки. Мне нравится, что Томас время от времени рассказывает мне некоторые мелкие детали. Я знаю, как играть в теннис, но мне были нужны кое-какие мелкие детали. Пока это работает отлично, и я рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.

Ранее Даниил вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).

Материалы по теме
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android