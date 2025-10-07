Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что новый тренер Томас Юханссон привнёс в его игру.

«Нам просто нужно было что-то изменить. Это просто смена обстановки. Мне нравится, что Томас время от времени рассказывает мне некоторые мелкие детали. Я знаю, как играть в теннис, но мне были нужны кое-какие мелкие детали. Пока это работает отлично, и я рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.

Ранее Даниил вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке за выход в четвертьфинал «тысячника» в Шанхае Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, которому ранее уступил на соревнованиях ATP-500 в Пекине (Китай).