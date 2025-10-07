«Не хватило сделать пары последних шагов». Костюк — об итогах сезона

Украинская теннисистка Марта Костюк (26-я ракетка мира) подвела итоги своих выступлений на протяжении сезона перед турниром категории WTA-1000, который проходит в Ухани. Турнир станет для украинки последним соревнованием сезона.

«Это мой последний турнир в году. Тут ты начинаешь размышлять надо всем, что делал на протяжении нескольких месяцев, и думаешь, мог ли бы ты сделать это лучше. В этом году я сильно прогрессировала за пределами корта в том, как вести себя, как вообще воспринимать эту жизнь, но есть ощущение, будто я многократно врезалась в стену. Я проиграла много матчей игрокам из топ-10, особенно на турнирах «Большого шлема». Я всегда заканчивала вдалеке от всех и просто не могла добраться до этих мощных игроков.

Бо́льшую часть времени я была очень близка к победам. К концу года ощущаю, что это было разочаровывающе. Год был последовательным, это хороший знак. Но в целом чувствую, что мне не хватило сделать пары последних шагов, чтобы добраться до этих сильных теннисистов. Нужно сохранять спокойствие и ждать, что со временем всё будет на твоей стороне, и я думаю, что это случится.

В этом году есть и много позитивных моментов, однако у меня были некоторые проблемы со здоровьем, и каким-то образом я нашла способ справиться с ними и играть. В целом это был хороший год, но закончила я там, где нахожусь сейчас. Этого недостаточно для меня», — приводит слова Костюк Tennis 365.