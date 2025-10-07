Костюк рассказала о своих целях на будущий сезон

Украинская теннисистка Марта Костюк (26-е место в мировом рейтинге) рассказала, какие цели ставит перед собой на будущее.

«Целью всегда будет победа на турнирах «Большого шлема». Это является моей целью уже на протяжении долгого времени, и я всё ещё намерена сохранить эту решительность и попытаться завершить год в числе десятки лучших. Мне не нравится фиксировать цель в рамках места в рейтинге, так как это всего лишь результат моей работы. Мне просто требуется стараться улучшить то, что мне пригодится в следующем году в попытке достичь более высокого уровня», — приводит слова Костюк Tennis 365.

В первом круге на турнире категории WTA-1000, который проходит в Ухани и который станет для Костюк последним в сезоне, украинка сыграет с чешкой Каролиной Муховой.