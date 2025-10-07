Скидки
Александрова поделилась эмоциями после победы над Мбоко на старте турнира в Ухане

Александрова поделилась эмоциями после победы над Мбоко на старте турнира в Ухане
Россиянка Екатерина Александрова (11-е место в мировом рейтинге) прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (24-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Мне действительно нравится проводить здесь время. Я бы хотела сделать всё возможное, чтобы сыграть здесь как можно больше. Не знаю, как долго это продлится, но мне здесь правда нравится», — сказала Александрова после матча.

В следующем круге турнира в Ухане Александрова сразится с победительницей встречи между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.

