Александрова поделилась эмоциями после победы над Мбоко на старте турнира в Ухане
Поделиться
Россиянка Екатерина Александрова (11-е место в мировом рейтинге) прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (24-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Мне действительно нравится проводить здесь время. Я бы хотела сделать всё возможное, чтобы сыграть здесь как можно больше. Не знаю, как долго это продлится, но мне здесь правда нравится», — сказала Александрова после матча.
В следующем круге турнира в Ухане Александрова сразится с победительницей встречи между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
21:55
-
21:18
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:44
-
19:37
-
19:25
-
19:04
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:38