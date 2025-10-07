Александрова поделилась эмоциями после победы над Мбоко на старте турнира в Ухане

Россиянка Екатерина Александрова (11-е место в мировом рейтинге) прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (24-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

«Мне действительно нравится проводить здесь время. Я бы хотела сделать всё возможное, чтобы сыграть здесь как можно больше. Не знаю, как долго это продлится, но мне здесь правда нравится», — сказала Александрова после матча.

В следующем круге турнира в Ухане Александрова сразится с победительницей встречи между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.