«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 7 октября

Сегодня, 7 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), четвёртый круг. Расписание встреч на 7 октября (время московское):

7:30. Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия);

9:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания);

13:30. Хауме Мунар (Испания) — Новак Джокович (Сербия);

15:00. Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.