Медведев уступает трём действующим игрокам по проценту побед на харде на турнирах ATP-1000
Среди действующих игроков россиянин Даниил Медведев (69,5%, 89–39) уступает по проценту побед на харде на турнирах серии «Мастерс» (при условии минимум 25 матчей) лишь трём теннисистам — сербу Новаку Джоковичу (83,7%), итальянцу Яннику Синнеру (77,6%), и испанцу Карлосу Алькарасу (75,0%), сообщает OptaAce в социальной сети X.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
6 октября, россиянин вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он одолел 20-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
В следующем матче Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном.
