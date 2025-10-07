Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев уступает трём действующим игрокам по проценту побед на харде на турнирах ATP-1000

Медведев уступает трём действующим игрокам по проценту побед на харде на турнирах ATP-1000
Комментарии

Среди действующих игроков россиянин Даниил Медведев (69,5%, 89–39) уступает по проценту побед на харде на турнирах серии «Мастерс» (при условии минимум 25 матчей) лишь трём теннисистам — сербу Новаку Джоковичу (83,7%), итальянцу Яннику Синнеру (77,6%), и испанцу Карлосу Алькарасу (75,0%), сообщает OptaAce в социальной сети X.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

6 октября, россиянин вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он одолел 20-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

В следующем матче Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном.

Материалы по теме
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android