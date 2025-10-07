Медведев уступает трём действующим игрокам по проценту побед на харде на турнирах ATP-1000

Среди действующих игроков россиянин Даниил Медведев (69,5%, 89–39) уступает по проценту побед на харде на турнирах серии «Мастерс» (при условии минимум 25 матчей) лишь трём теннисистам — сербу Новаку Джоковичу (83,7%), итальянцу Яннику Синнеру (77,6%), и испанцу Карлосу Алькарасу (75,0%), сообщает OptaAce в социальной сети X.

6 октября, россиянин вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он одолел 20-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

В следующем матче Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном.