Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Ухане, переиграв Эмилиану Аранго

В ночь с 6 на 7 октября мск в китайском Ухане завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова (16-й посев) и 49-я в мировом рейтинге Эмилиана Аранго из Колумбии. Встреча закончилась победой Самсоновой в двух партиях — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Самсонова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Аранго также выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Ухане Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между 83-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 28-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США.