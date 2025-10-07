Скидки
Эмилиана Аранго — Людмила Самсонова, результат матча 7 октября, счёт 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Ухане, переиграв Эмилиану Аранго
В ночь с 6 на 7 октября мск в китайском Ухане завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова (16-й посев) и 49-я в мировом рейтинге Эмилиана Аранго из Колумбии. Встреча закончилась победой Самсоновой в двух партиях — 6:1, 7:5.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:10 МСК
Эмилиана Аранго
49
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Самсонова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Аранго также выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Ухане Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между 83-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 28-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США.

