Анастасия Захарова упустила два матчбола и проиграла Кенин в 1-м круге турнира в Ухане

В ночь с 6 на 7 октября мск в китайском Ухане завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 83-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова и 28-я в рейтинге WTA Софья Кенин из США. Встреча закончилась победой Кенин в трёх партиях — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Захарова четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Кенин выполнила четыре эйса при восьми двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из восьми заработанных за матч.

Во втором сете при счёте 6:3, 5:4 в свою пользу Захарова заработала два матчбола на подаче соперницы, но в обоих случаях упустила возможность завершить встречу победой.

Во втором круге турнира в Ухане Софья Кенин сыграет с 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (16-й посев).