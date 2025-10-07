Наоми Осака победила Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

В ночь с 6 на 7 октября мск в китайском Ухане завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (11-й посев) и 27-я в мировом рейтинге Лейла Фернандес из Канады. Встреча закончилась победой Осаки в трёх сетах — 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Осака 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Фернандес выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Ухане Наоми Осака сыграет с победительницей матча между 17-й ракеткой мира чешкой теннисисткой Линдой Носковой и 63-й в рейтинге WTA Юлией Путинцевой, выступающей за Казахстан.