Главная Теннис Новости

Наоми Осака — Лейла Фернандес, результат матча 7 октября, счёт 2:1, 1-й круг WTA-1000 в Ухане

Наоми Осака победила Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
В ночь с 6 на 7 октября мск в китайском Ухане завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (11-й посев) и 27-я в мировом рейтинге Лейла Фернандес из Канады. Встреча закончилась победой Осаки в трёх сетах — 4:6, 7:5, 6:3.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:10 МСК
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Лейла Фернандес
27
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Осака 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Фернандес выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Ухане Наоми Осака сыграет с победительницей матча между 17-й ракеткой мира чешкой теннисисткой Линдой Носковой и 63-й в рейтинге WTA Юлией Путинцевой, выступающей за Казахстан.

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
